Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
İsrail'in Hamas Lideri Haniye'ye İran'da yaptığı suikast sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın 2 bin 415 dolardan işlem görürken, gram altın güne 2 bin 577 TL’den başladı. Suikast sonrası petrol fiyatları da ivme kazandı.
Piyasalar bugün Ortadoğu gerilimiyle başladı! Hamas Lideri Haniye, yemin töreni için bulunduğu İran'da suikast sonucu öldürüldü. Öte yandan altın yatırımcıları Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Piyasalar, karar sonrası Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indirimine işaret eden sözlerini bekliyor.
Gram altın güne 2 bin 577 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.415 dolardan işlem görüyor.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
* Gram altın satış fiyatı: 2.577,52 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.270,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.533,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.790,99 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.013,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 42.106,24 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.415,68 dolar
Gram altın güne 2 bin 577 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.415 dolardan işlem görüyor.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
* Gram altın satış fiyatı: 2.577,52 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.270,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.533,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.790,99 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.013,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 42.106,24 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.415,68 dolar