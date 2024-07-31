Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

İsrail'in Hamas Lideri Haniye'ye İran'da yaptığı suikast sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın 2 bin 415 dolardan işlem görürken, gram altın güne 2 bin 577 TL’den başladı. Suikast sonrası petrol fiyatları da ivme kazandı.