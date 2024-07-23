PKK halayına af yok: Terör propagandası yapanlar tek tek paketlendi

Mersin'de bir grubun eli kanlı terör örgütünün sözde marşı eşliğinde halay çekmesi ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı videonun görüntüleri sosyal medyaya düşmüş ve infial yaratmıştı.Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma başlattı.Kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili detaylı bilgi verdi.Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti;''Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin'e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.''Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulurken şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK' suçundan gözaltına alındı.Bakan Yerlikaya açıklamasının sonunda ''Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz.'' diyerek terörle mücadele mesajı verdi.