CHP'li İBB'nin otobüsü ortalığı birbirine kattı! Çok sayıda yaralı var

Sabah saatleri İstanbullular korkunç bir kazayala güne başladı.İstanbul Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağına gelen İETT, kazaya karıştı. İETT otobüsü önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı.Bölgeye çevredeki sürücü ve vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Bölgeden gelen ilk bilgilere göre; kaza sonrası yaralıların olduğu öğrenildi.