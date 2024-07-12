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Beyaz Gazete
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CHP'li İBB'nin otobüsü ortalığı birbirine kattı! Çok sayıda yaralı var

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT otobüsü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralananların olduğu bildirildi.

CHP'li İBB'nin otobüsü ortalığı birbirine kattı! Çok sayıda yaralı var
Ekleme: 12.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'nin otobüsü ortalığı birbirine kattı! Çok sayıda yaralı var
Sabah saatleri İstanbullular korkunç bir kazayala güne başladı.

İstanbul Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağına gelen İETT, kazaya karıştı. İETT otobüsü önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı.

CHP'li İBB'nin otobüsü ortalığı birbirine kattı! Çok sayıda yaralı var

Yaralılar var

Bölgeye çevredeki sürücü ve vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre; kaza sonrası yaralıların olduğu öğrenildi.

CHP'li İBB'nin otobüsü ortalığı birbirine kattı! Çok sayıda yaralı var