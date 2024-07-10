Bu acıya yürek dayanmaz: Anne oğul yanarak can verdi!

Yangın, sabah 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesinde yaşandı. Yıldırım ailesinin evlerinden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.Alevlere hemen müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Evi kontrol eden ekipler Ayşe Yıldırım ve oğlu Enes Yıldırım'ın yanmış cesetleri ile karşılaştı.Anne ve oğlunun cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.