AK Parti'de olağan kongre süreci başlıyor! Tarihler belli oldu

AK Parti'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak. Eylül ya da ekim ayında kongre sürecini başlatacak olan parti, büyük kongresini ise 2025'te yapmayı planlıyor.

AK Parti'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak.Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, AK Parti'de kongre tarihine ilişkin takvim üzerinde çalışma sürüyor.Buna göre eylül veya ekim ayında kongre sürecini başlatacak olan parti, büyük kongresini de 2025'te yapmayı planlıyor.Partide, kongre sürecine giderken il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak düşünülen 'Türkiye Buluşmaları' etkinliğinin yapılması da planlıyor.Bu arada AK Parti'de 23 Temmuz'da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı, 31 Temmuz'da il başkanları toplantısı yapılacak.