Gar davasında karar: Erman Ekici 379 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015’de terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin görülen duruşmada karar çıktı. Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken tutuklu sanık Erman Ekici, "Silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında öldürmeye teşebbüs" suçundan 379 kez 18 yıl hapis cezası aldı.

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'de terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin görülen duruşmada Erman Ekici'nin yargılamasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıklar, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdülmuttalip Demir ve Metin Akaltın'ı, maktül Mustafa Budak'a karşı silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.Heyet, sanık Erman Ekici'ye, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Erman Ekici, 'Silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında öldürmeye teşebbüs' suçundan 379 kez 18 yıl hapis cezası aldı.