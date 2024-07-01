Bakan Göktaş: AK Parti hükümetlerinin en önem verdiği konu sosyal yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti hükümetlerinin en önem verdiği konuların başında sosyal yardımların geldiğini vurgulayarak, “Bürokrasiyi asgari seviyeye indirdik. Eskiden 12 işlem noktasında, 17 farklı evrak temini ile 15-20 günde tamamlanan bir sosyal yardım başvurusu süreci vardı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından kullanılan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile vatandaşlarımız tek noktadan, herhangi bir evrak talebi olmadan, sadece kimlik kartları ile 1-2 dakika içerisinde sosyal yardım başvurusu yapabiliyor. Sosyal yardımlara erişimin kolaylaşması ve bilinirliğinin artmasıyla geçmiş dönemlere göre daha fazla insana ulaşıyoruz" dedi.

Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda belediye başkanlarına kapsamlı bir sunum yaptı.Bakan Göktaş şunları söyledi:Yoksulluk riskini azaltmak, kamu kaynaklarını sosyal yardımlar aracılığıyla adaletli ve etkin bir biçimde toplumun geneline yaymak amacıyla çalışıyoruz. Bir yandan da yoksullukla mücadele konusunda çeşitli stratejiler belirliyoruz. Sosyal yardım ve istihdam bağlantısını güçlendirerek, istihdam odaklı politikalar geliştiriyoruz. Yurt genelindeki bin 3 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile sosyal yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi veya ayni olarak ulaştırıyoruz.Kapsamlı bir sosyal yardım programı çerçevesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşları destekliyoruz.Sosyal yardım programlarını yürütürken bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanıyoruz. 29 farklı kurum, kuruluşun entegre olduğu Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'nin Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildi ve dünyanın en kapsamlı sosyal politika bilişim sistemleri arasında yer aldı.Belediye Kanunu'na göre sosyal yardımların belediyelerin de görev ve sorumlulukları arasında sosyal yardım faaliyetleri de yer alıyor. Bu bağlamda iş birliklerini artırdık. Bakanlık olarak Ulusal Vefa Programı yürütüyoruz, 2010 yılından bu yana yaşlı ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için temizlik, günlük bakım, yemek gibi temel ihtiyaçları karşılıyoruz. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Ulusal Vefa Programı kapsamında 127 bin yaşlı vatandaşımız için 1,44 milyar TL tutarında kaynak aktarımı gerçekleştirdik.