Yurt dışına kaçacaklardı... 5 FETÖ üyesi yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı belirlenen FETÖ mensuplarının taşındığı üç aracı takibe aldı.Kent girişinde durdurulan otomobillerin içinde 4'ü ihraç polis, 1'i ihraç öğretmen 5 şüpheli yakalandı.Yakalananların FETÖ'ye üye olmak suçundan dosyaları olduğu belirlendi. Araçlarda yapılan aramada, 41 bin 85 avro, 3 bin 920 dolar, 7 bin 200 lira ile cep telefonları ele geçirildi.FETÖ mensubu 5 zanlı ile göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen otomobil sürücüleri adliyeye sevk edildi.Hakimlik zanlılardan eski emniyet mensubu 4 kişinin tutuklanmasına, diğer 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.