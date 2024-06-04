FETÖ’nün adliye yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olan ve 5 yıl kesinleşmiş hükmü bulunan bir şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü müşterek çalışmalar sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da aranan şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen müşterek çalışmada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 2016 yılında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan B.Ü., Bolvadin ilçesinde yakalandı. B.Ü.'nün, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sözde adliye yapılanmasında yer aldığı ve 5 yıl kesinleşmiş hükmü bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.