Mardin felaketi yaşıyor! Aynı tarlada dördüncü yangın

Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kardeşe ait tarladan çıkan yangında bin 500 ton saman alev alırken, yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Mardin'de kardeşlerin tarlasında dördüncü kez yangın...Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Doyuran Mahallesi Konuk Mezrası'nda, Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait tarlada öğle saatlerinde 4 bin 200 dönüm buğday tarlasından toplanan bin 500 ton saman yandı.Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, uzun uğraşlar sonucu geniş alana yayılan yangını kontrol altına alırken, tarlada bulunan 900 ton saman balyası ile 600 ton serme saman yandı. Yangında bir evde de hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.Öte yandan yanmadan önce 900 ton saman balyasının Ateş kardeşler tarafından Şeyhmus Karataş'a, 600 ton öğütülmüş samanın da Mehmet Koçhan'a satıldığı öğrenildi.Zarar gören evin ise Mehmet Emin Tarhan'a ait olduğu belirtildi.Aynı tarlada 7 Haziran'da gece geç saatlerde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan yanmıştı.14 Mayıs'ta da önce gece bekçisinin dövüldüğü, traktör ve çeşitli malzemelerin ateşe verildiği aynı tarlada, geçen yıl da 50 dönüm alanın zarar gördüğü başka bir yangının ardından 3'ü yanan 4 mercek düzeneği bulunmuştu.Olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.