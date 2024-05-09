Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 126,9 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
2 MİLYAR 775 MİLYON DOLAR ARTTI
Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
01.03.2024 50.408 80.511 130.919
08.03.2024 52.748 77.785 130.533
15.03.2024 53.006 74.891 127.897
22.03.2024 53.163 70.681 123.844
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
05.04.2024 56.678 70.193 126.871
09.04.2024 58.446 70.000 128.446
19.04.2024 59.273 67.011 126.284
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
03.05.2024 57.707 69.148 126.855