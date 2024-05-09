Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 126,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.2 MİLYAR 775 MİLYON DOLAR ARTTIBu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler27.01.2023 50.933 76.206 127.13924.02.2023 49.190 71.980 121.17031.03.2023 52.176 70.247 122.42328.04.2023 46.413 68.471 114.88426.05.2023 41.939 56.519 98.45827.06.2023 41.432 67.155 108.58728.07.2023 41.425 72.349 113.77425.08.2023 41.344 75.955 117.29929.09.2023 40.629 81.575 122.20327.10.2023 44.148 82.412 126.56024.11.2023 45.496 90.997 136.49322.12.2023 47.896 97.557 145.45329.12.2023 48.231 92.830 141.06126.01.2024 48.007 89.154 137.16123.02.2024 49.271 82.479 131.75001.03.2024 50.408 80.511 130.91908.03.2024 52.748 77.785 130.53315.03.2024 53.006 74.891 127.89722.03.2024 53.163 70.681 123.84429.03.2024 54.378 68.748 123.12605.04.2024 56.678 70.193 126.87109.04.2024 58.446 70.000 128.44619.04.2024 59.273 67.011 126.28426.04.2024 59.113 64.967 124.08003.05.2024 57.707 69.148 126.855