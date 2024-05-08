İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Uçak gövdesi üstü indi. Olayda ölen yada yaralı olmadı.PİLOTUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTIUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:'Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır.Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır.Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır'"PİST SAAT 15.00'A KADAR UÇUŞA KAPALI"Canlı yayına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, uçağın havalimanına güvenli iniş yapıldığını açıkladı. "Uçak, havalimanını 2 defa pas geçiyor, görevlilerimiz iniş takımlarının açılmadığını teyit ediyorlar. 2 pilot tahliye edildi, herhangi bir sağlık problemleri yok. Saat 15.00'a kadar pist uçuşa kapalı olacak" ifadelerini kullandı.