  • USD: 32,21 - 32,27
  • EURO: 34,67 - 34,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme: Tanker sürücüsü...

Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Ekleme: 7.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 7.05.2024 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme: Tanker sürücüsü...Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle çimento tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.