Satmak için tek tek paketlemiş… İşte bunlarla yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi Gülbahar Mahallesi'ndeki bir binada uyuşturucu madde saklandığını ve bir uyuşturucu madde satıcısının uyuşturucu maddeleri söz konusu binadan alarak motosikletle dağıtım yaptığını tespit etti. Adrese operasyon yapıldı. 18 yaşından küçük olan uyuşturucu madde satıcısı M.Ç. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 282 parça halinde toplam 654.50 gram Marihuana maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 620 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcısı yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.