Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 58 tutuklama

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirlemeye çalışan zehir tacirleri ve onun sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar sonuncunda eş zamanlı 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



38 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ



Narkotik ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalarda; 19 kilo 393 gram esrar, 4 kilo 300 gram skunk, 3 kilo 3 gram kokain, 2 kilo 300 gram afyon sakızı, bin 445 adet sentetik ecza, 2 kilo 134 gram bonzai, 7 kilo 679 gram metamfetamin, 842 adet ecstasy, 2 bin 406 adet captagon, 7 adet tabanca, 9 adet hassas terazi, 138 bin 628 Türk lirası Para ile 85 şüpheli gözaltına alındı.



UYUŞTURUCU TACİRLERİNDEN 58'İ TUTUKLANDI



Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.