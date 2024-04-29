Bakan Yerlikaya'dan trafik kazasında şehit olan polis için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yonuz Turan'ın, uygulama noktasında geçirdiği trafik kazasında şehit olduğunu hatırlatarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.