Adana'daki feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Manisa'ya doğru yolan çıkan ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün önceki gün sabahın erken saatlerinde Adana'da geçirdiği talihsiz trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Aralarında çocukların da olduğu biri kız 5 kişiden 5 yaşındaki Bünyamin Çakıl, 13 yaşındaki Serkan Çakıl ve 20 yaşındaki Zeynettin Çakıl ile 18 yaşındaki Zozan Sakin Kızıltepe ilçesine getirilerek Akdoğan yolu üzerinde bulunan mezarlıkta yan yana gözyaşları arasında toprağa verilmişti.Hastanede tedavi altına alınan 19 yaralının tedavisine devam edilirken durumu ağır olan 10 yaşındaki Abdullah Çakıl'ın da hayatını kaybettiği ve dün akşam Kızıltepe ilçesine getirilerek diğer aile fertlerinin yanına defnedildiği belirlendi. Kazada hayatlarını kaybedenlerin Derik ilçesine bağlı Kovanlı ile Boyaklı Köylerinden olduğu ancak Kızıltepe'de ikamet ettikleri öğrenildi.İddiaya göre, tarım işçilerini Manisa'ya götüren ancak sürücünün yolu bilmediği için navigasyon yardımıyla ilerlediği, minibüsün yakıt almak için girdiği akaryakıt istasyonunda yanlış yola girdiğini öğrenmesi üzerine yeniden Manisa'ya doğru yola çıkan minibüsün arkasında takılı olan römork ile virajı dönmeye çalışırken virajı almayarak uçuruma doğru yuvarlandığı ve alev aldığı belirtildi.Meydana gelen kazadan yara almadan kazayı atlatan 28 yaşındaki minibüs sürücüsü M.A.'nın jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ediyor.