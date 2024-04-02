Hükümet ekonomide atılacak adımlara odaklandı: İşte Meclis'e gelecek düzenlemeler! İlk hedef...

Hükümet, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ekonomiye odaklandı. 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program hedeflerini takvime uygun şekilde yürüten hükümetin amacı sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refahı sağlamak. Bu eksende ilk hamle enflasyonun düşürülmesi için atılan adımların sıkı takibi olacak. Emeklilere kök maaş düzenlemesi ve kripto yasa teklifi de Ramazan bayramı sonrası Meclis'in gündeminde olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı konuşmasında hükümetin önümüzdeki sürece ilişkin atacağı adımların ipuçlarını verdi. Deprem Bölgesinin yeniden ihyasına dikkat çeken Erdoğan, ekonomik sıkıntılara odaklanacaklarını kaydetti. Erdoğan, 'Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını, yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. İş dünyamızdan bürokrasiye, esnafımızdan çiftçimize, tüccarımıza, işçimize, öğrencilerimize kadar herkes kendi asıl gündemine odaklanabilecekler' açıklamasını yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçimin ardından ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmeler yaparken, 'Eylül 2023'te açıkladığımız OVP'yi güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız' İfadelerini kullandı.Ramazan Bayramı sonrasında Meclis'in gündemi yoğun olacak. Vatandaşın beklediği emekli maaşı kök ücret düzenlemesi başta olmak üzere bazı kritik düzenlemelerin Meclis'ten geçirilerek yasalaştırılması için adımlar atılacak. İstihdamın arttırılması ve fiyat artışlarının frenlenmesi için çalışmalara hız verilecek. Kamuda tasarruf için sıkı takip gerçekleştirilecek.Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri kripto varlıklara yönelik olacak. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin Meclis'te yasalaştırılması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) ekseninde getirilen eleştirilerin karşılanması ve Türkiye'nin 'Gri Liste' kategorisinden çıkması öngörülüyor.Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi de ele alınacak. Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin düzenleme ise Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle şekillendirilecek. Teklife göre yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul şartlarını yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilecek.3 Nisan'da açıklanacak enflasyonun durumuna göre Merkez Bankası'nın kredi kartları ve kredilere ilişkin yeni adımlar atması da bekleniyor. 15 Nisan'da açıklanacak bütçe gerçekleşmeleri doğrultusunda vergi istisnaları ve indirim oranlarının gözden geçirilmesi de gündemde bulunuyor.Kira artışı tartışmalarına son vermek, kayıt dışılığı önlemek amacıyla tüm kira beyannamelerinin e-Devlet üzerinden verilmesi masada olacak. Bu süreçte yüzde 25'lik artış sınırlamasının uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek.