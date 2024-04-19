Başkan Güler mazbatasını aldı! 'Kaybeden yok, Ordu kazandı!'

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Seçim Kurulunda gerçekleşen törenle mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu Başkanı Serdal Sağlam'dan mazbatasını alan Başkan Güler, burada yaptığı konuşmada seçim sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Seçimlerin bir demokrasi şöleni olduğuna vurgu yapan Başkan Güler, “Seçimler demokrasinin şöleni şeklinde gerçekleşiyor. Özellikle ülkemizde bağımsız yargının huzurunda yapılan seçimler, barış ve huzur içinde gerçekleşmiştir. Burada Türk demokrasisi ve Ordu'muz çok önemli bir imtihan vermiştir. Bundan dolayı Türk demokrasisini ve bütün unsurlarını kutluyorum” dedi.Ordu'da yepyeni bir sayfa açarak güzel hizmetler gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:“Dünyadaki bütün seçimleri inceleyen biri olarak Türk milletinin oyu, her bireyinin oyu son derece değerli ve aynı zamanda namusu ifade ediyor. Bizde ona uygun olarak namuslu, ahlaklı ve erdemli davranışta bulunarak çok şükür sonunu getirdik ve bu başarılı sonuca ulaştık. Teşkilatımız burada çok önemli bir başarı örneği göstermiştir, hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle hanımlara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bu 5 yıllık emaneti, Allah nasip ederse sizlerle beraber yepyeni bir sayfa açarak devam edeceğiz. Ordu'muz çok güzel hizmetlere vesile olacak. Sizlerin verdiği oylarla veren, vermeyen herkese hizmet ederek ayrım gözetemeyerek bunu göstereceğiz.”Seçimlerin kaybedeninin olmadığının ve kazananın Ordu olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, konuşmasını şöyle tamamladı:“Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı var. Ordu kazandı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere halkımıza ve ittifakımıza teşekkür ediyorum. 50 yıllık çalışma hayatımdaki tecrübemle bu seçimin çok farklı bir seçim olduğunu gördük. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ordu'muzun farkı bunu hepimiz iliklerimizde yaşayarak hissedeceğiz ve alçalmadan yükseleceğiz. Ordu bu 5 yılda bambaşka bir noktaya ulaşacak. Biz hiç kimseyi ayırmadan çalışmalarımızı yapacağız. Lafla vakit geçirmeden iş yapacağız.”BAŞKAN GÜLER, YENİ DÖNEMİN ROTASINI ÇİZDİ31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Mehmet Hilmi Güler, mazbata töreni ardından geldiği Büyükşehir Belediyesi önünde coşkuyla karşılandı.Meşaleler ve davul zurnalar eşliğinde yoğun kalabalıkla Belediye Hizmet Binasına gelen Başkan Güler, burada bir konuşma yaparak yeni dönemin mesajlarını verdi.Yeni dönemde ekonomiye ağırlık veren bir yönetim anlayışı belirleyeceklerini ifade eden Başkan Güler, tartışmanın, intikam duygularının ve gerilimin olmadığı bir ortam sunacaklarını belirtti.Başkan Güler açıklamasına şu görüşlere yer verdi:“Ordumuz ve Türk demokrasisi bağımsız yargı gözetiminde tüm Türkiye'de çok başarılı bir imtihan vermiştir. Bu başarılı uygulama dünya demokrasisine de güzel bir örnek teşkil etmiş, dosta düşmana ders vermiştir. Ordumuz bizlere yeni 5 yıllık hizmet imkânı vermiştir. Bundan dolayı Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Ekonomiye ağırlık veren bir model uygulayacağız. Yeni dönemin hareket tarzını özetlemek istiyorum. Bu aynı zamanda gelecek 5 yılın ana hatlarını ifade eden stratejimizin temel konusu olacak. Burada amacımız kenti ile gurur duyan bir il oluşturmak. İkinci olarak da uyum içerisinde, özgür, huzur içinde bir şehir yaşanacak. Dedikodudan uzak, kavgadan uzak, gerilimsiz, herkesin sevgiyi, büyüttüğü ve katkıda bulunduğu bir yer. Tartışmanın olmadığı, intikam duygularının olmadığı ve aynı zamanda gerilimin olmadığı bir ortam. Herkes hak ettiğini alacak ve hak ettiğine ulaşacak. Biz de burada yönetmeyeceğiz, yönlendireceğiz. Fırsat eşitliğini sağlayacağız. Kadınlarımızla, gençlerimizle burada bir huzur ortamının oluşacağı bir ortam oluşturacağız ve Türkiye'de Ordu yaşanabilir ilk 10 kent arasında olacak. Burası parmakla gösterilecek bir yer olacak.”Seçimlerden gereken mesajı aldıklarını ifade eden Başkan Güler, “Biz bu seçimde çok mesajlar aldık. Bu mesajları halkımızın mesajı olarak başımızın üzerinde yeri olduğunu kabul ederek aldık ve kabul ettik. Bundan sonrası bunun gereğini yapmak. Bununla ilgili de hakkaniyete dayalı, adalete dayalı, kalkınmayı önceleyen ekonomiyi öne alan bir modeli uygulayacağız” dedi.Belediye faaliyetlerini ikiye ayırarak projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ordu'da önemli projelerimizi yeni dönemde hayata geçireceğiz. Bunu yaparken Belediye faaliyetlerini ikiye ayıracağız. Birincisi yaşam kalitesini geliştiren çalışmalar, yani şehircilik çalışmaları olacak. Bunların içinde, yol, su, alt ve üst yapı, yeşil alanlar, yeşil ekonomi ve bunun gibi önemli konuları ilk grupta ele alacağız. İkinci grupta ise şehir ekonomisi olacak. Burada da işsizliğe engel olan refah seviyesini öne çıkaran çalışmalar olacak. Bunu yapacak çok güçlü bir kadromuz da var.”Yeni dönemde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı vurgusu yapan Başkan Güler, “Ordu'da yaşanan maskeli balo bitmiştir” dedi.Başkan Güler şöyle konuştu:“Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı ve onun sevgisini gönlümüzde taşıyan bir kardeşiniz olarak bizim davamızın pazara kadar değil mezara kadar olduğunu söyleyerek bu çalışmaları birlikte yapacağız ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 31 Mart günü artık uzunca bir süredir Ordu'da yaşanan maskeli balo bitmiştir. Bu maskeli balo bittiği için bundan sonra hayatımız daha kolay olacak, daha sevgi dolu olacak, herkes daha basit, daha kolay, daha verimli, daha huzur içerisinde bir hayat yaşayacak ve kimse rol yapmayacak. Zaten kimsenin yaptığı rolü de yemediğimizi, yemediğinizi gösterdiniz. Ortam temiz olacak, hayat temiz olacak, dedikodudan uzak olacak ve herkes kendi işini yapacak. Türkiye'ye ışık tutan meşale Ordu'dan yanacak. Bunu size müjdeleyebilirim.”YSK'nın sürece son noktayı koyduğuna dikkat çeken Başkan Güler, bundan sonra daha temiz bir siyaset müjdesi verdi.Başkan Güler, “Bağımsız yargı gözetiminde yapılan çalışmayla en sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından son nokta da konmuştur. Orada 6 tane Yargıtay üyesi, 5 tane Danıştay üyesinin oluşturduğu YSK, hiç fire vermeden oy birliği ile kararını vermiştir. Haklının acelesi yoktur. Bundan sonra daha temiz bir siyaset, daha temiz bir hayat Ordu'ya yakışır bir şekilde yaşanacak biz de bunun hizmetkarı olarak sizlerle beraber gönül köprüleri kurarak bunu yapacağız. Hayatımız çok güzel olacak. Herkes bundan mesajını alacak. Allah da bizi mahcup etmesin. İşimiz kolay değil. Ordumuz 19 ilçe ve 772 mahallesiyle Türkiye yüzyılının parlayan yıldızlarından olacak. Bundan sonra durmak yok yola devam. Laf yok iş var.”Konuşmalarının ardından okunan dualar eşliğinde makamına oturan Başkan Güler burada misafirlerini ağırlamaya ve tebrikleri kabul etmeye başladı.