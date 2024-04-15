Milli Muharip Uçak KAAN 2.uçuşuna hazırlanıyor! Kısa zaman içinde...

Milli Muharip Uçak Kaan, 2.uçuşuna hazırlanıyor. İlk uçuşta alınan verilerin işlenmesi tamamlanarak gerekli görülen yazılım güncellemeleri tamamlandı. Kısa zaman içinde ikinci uçuş testi yapılacağı duyuruldu.MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'DAN KULİS BİLGİLERGeçtiğimiz Cumartesi günü Temel Kotil öncülüğünde Savunma Sanayi Haber ve medya kuruluşları TUSAŞ tesislerini gezdi. Geziye katılan Gazeteciler, “KAAN'ın 2.prototipinin kanatları ve gövde montajının bittiğini ve burun kısmının henüz takılmadığını” dile getirdiklerini ve “2.prototipte ek olarak burun kısmı için yapılan 'Uçak burun topu' yakın hava savunma için ekleneceği bilgisi verildiğini” aktardılar. Toplamda KAAN'dan 6 adet prototip üretilecek bu prototip uçaklar pilot yetiştirmek için kullanılacak.MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜĞÜBiliyorsunuz ki KAAN'ın ilk gösterime başlanmasından bu zamana kadar hem Savunma Sanayi Gazetecilerinin hem de genel herkesin tartıştığı bir konu vardı “KAAN'IN DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜĞÜ”Şimdi bildiğimiz üzere KAAN'ın ilk prototipinde General Electric F110-GE-129 turbofan motoru kullanıldı bu motorda 5.Nesil uçaklar için hedeflenen RCS(Radar Cross Section) yani termal iz veya radar kesit alanını sağlamıyor.İlk prototip KAAN, General Electric F110-GE-129 turbofan motoru ile 5.Nesil bir uçak oluyor mu, olmuyor mu? Bunu diğer 5. Nesil ve 4.5'uncu Nesil uçakların RCS ile karşılaştırarak anlayacağız.F-22 = 0,0005 m²F-35= 0,0015 m²SU-57= 0.5 m²KF-21= 0.7 m²Eurofighter typhoon = 1.2 m²Dassault rafale = 1.7 m²F-16 = 5 m²Baktığımız zaman KAAN radar kesit alanı olarak Güney Kore yapımı KF-21'i ve SU-57'yi geride bırakırken ABD yapımı F-22 ve F-35 ‘in gerisinde kaldığını tahmin ediyoruz. Ama tabii ki de KAAN'ımız bu şekilde kalmayacak. KAAN Blok 20, ABD'den gelecek F- 110 motoru ve elektronik donanımlar ile radar kesit alanı 0.003 m² seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor. 2028 yılında teslim edilecek olan 20 adet KAAN Blok 10 F-110 motoru ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Böylelikle KAAN, ABD yapımı F-35'i geride bırakmış olacak.Daha yerli motor konusu netleşmese de muhtemel olarak KAAN'ın motorunu TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. tarafından üretileceğini tahmin ediyoruz. Yerli ve milli motora sahip olacak olan KAAN Blok 30'un radar kesit alanının 0.001 m² seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor. Şimdi şunu düşünebilirsiniz; Blok 20 ile blok 30 arasında pek de bir fark yok ne gerek var?Biz F-110 motorlu KAAN'ın radar kesit alanını düşürebilmek için çeşitli elektronik sistemler kullanılacağı biliyoruz böylelikle KAAN daha ağır olmuş oluyor. Ayrıca F-110 motorunun art yakıcı özelliği olmasından dolayı KAAN hızlanmak istediğinde daha fazla yakıt kullanmış olacak ve yakıtı erken bitmiş olacak. Yerli motor ile KAAN hem yakıt tasarrufu hem de daha hafif olmuş olacak. Daha da ötesi HİÇBİR ÜLKEYE BAĞIMLI BİR SAVAŞ UÇAĞI OLMAYACAK!Dipnot: Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yayınladığı dokümanlarda KAAN'ın yerli motoru için KALE-ARGE ve ROLLS ROYCE ile TR MOTORU ve TEI ‘den teklif geldiği aktarılmıştı.Şimdi işin aslına gelelim. Temel Kotil, Emre Yaban ve adını sayamadığım sayısız çalışan ‘yapamazsın, edemezsin' diyenlere karşın hayallerinden ve bu ülkeyi geliştirecek projeden umudunu kaybetmedi, vazgeçmedi. Birileri daha önce yapmadı diye ben yapamam demedi. İstediler ve yaptılar. Milli Muharip Uçak KAAN, her şeye ve herkese rağmen bir gün TSK envanterinde olacak.