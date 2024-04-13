CHP’li başkan tamamlamayınca bakanlık yaptı! Türkiye’nin en büyük 4’üncü köprüsü Adana’nın yükünü aldı

Adana'da geçen yıl Nisan'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bir yılda 13 milyon araç geçti.Adana Şehir Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Yeni Adana Stadı, adliye binası ve bölge idari mahkemesine ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıran köprü, kent trafiğine nefes aldırdı.Motosikletiyle köprüyü kullanan spor antrenörü Serap Dönmez (27), 'Çok memnunuz. İşe yetişmek için daha önce toplu ulaşım aracı kullanıyorduk ve zaman kaybı yaşıyorduk.Köprü açılır açılmaz hemen motosiklet aldım ve kullanmaya başladım. Çok kısa sürede işyerime gidiyorum.Adana'ya böyle bir güzel köprü kazandıranlara helal olsun' derken, Mustafa Cabbar ise (35), 'Bu köprü trafik çilesini ortadan kaldırdı.Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Köprüden büyük bir keyifle geçiyorum. Reis yaparsa en iyisini yapar' diye konuştu.Temeli 2016'da eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne, 2019 seçimlerinde koltuğu devralan CHP'li başkan Zeydan Karalar tarafından 'Param yok' denilerek projeye bir çivi dahi çakmadı.Cumhur İttifakı, belediye meclisinde tamamlanamayan projeler ve işçi maaşlarının ödenmesi için şartlı olarak 169 milyon lira borçlanma yetkisi verdi.Ancak Başkan Karalar, bu kez de 'Mühendislere incelettik. Bitirmek için 730 Milyon TL'ye ihtiyaç var' diyerek köprüyü tamamlamadı.Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla köprüyü devralan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, inşaatı tamamladı.Bin 700 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprü geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan tarafından hizmete açıldı.