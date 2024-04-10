Depremzedelerin yeni yuvalarında ilk bayram: “Sanki köy evi değil saray yapmışlar”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşayan aileler yeni yuvalarında ilk Ramazan Bayramını kutlamanın sevinci yaşadı.Sözer ailesi TOKİ tarafından yapılan köy evinde misafirlerini ağırladı, el öpmeye gelen çocuklara şeker dağıttı. 5 çocuk annesi Vedat Sözer (49), 'Bir yıl sürmeden yeni yuvamızataşındık.Şu an iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Yeni evimize gelen akrabalarımız ve komşularımızla bayramlaştık. Çok mutluyuz, saray gibi olan yuvamız da huzur içinde oturuyoruz' dedi.Depremzedeler için yapılan 25 adet köy evi hak sahiplerine noter huzurunda yapılan kura çekimiyle teslim edildi. 9 ay gibi rekor bir sürede yapılan birer katlı köy evlerinin anahtarları Babatorun sakinlerine verildi.Yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ailelerden biri de Sözer ailesi. Vedat-Ercan Sözer çifti bayramı çocuklarıyla birlikte yeni yuvalarında yaşamının keyfini yaşıyor. Evlerine kavuşan aileler ilk bayramlarında birbirlerine misafir oldu.Çocukları Zehra, Gizem ve Merve ile birlikte bayramlaşmayı gelen komşularını karşılayan Vedat Sözer, misafirini oturma odasında ağırlayarak bayram şekerleri ikram etti. Koyu bir sohbete tutuşan komşular kötü günleri unutmaya çalıştılar. Çocukların ise sevinçleri gözlerinden okunuyordu.Evine kavuşmanın mutluluğunu doyasıya yaşayan Vedat Sözer, 'Kura çekiminde bize çıkar mı diye çok tedirgindim. Kurada ismimizin çıktığını öğrenince çok sevindim. Evimizi çok kısa sürede bitirip bize teslim ettiler. Gerçekten çok güzel bir ev yapmışlar. Hayalimdeki ev olmuş.Sanki köy evi değil saray yapmışlar. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Çocuklarımla, yakınlarımla ve komşularımızla iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Bayramda tekrar kapımız çalınacağını hiç tahmin etmiyorduk. Ama devletimiz bize sahip çıktı. Evlerimizi bizlere eşyalı olarak teslim ettiler' diyerek sevincini dile getirdi.Komşusu ve aynı zamanda akrabası olan Vedat Sözer ile bayramlaşan 4 çocuk annesi Merve Sözer de (29), 'Eşimle birlikte hep düşünüyorduk.Şimdi evsiz ne yapacağız diyorduk. Ama yanılmışız. Bu kadar güzel bir eve sahip olacağımızı beklemiyorduk. Eğer başımızda Cumhurbaşkanınız olmasaydı biz bu evlerimize kavuşamazdık. Şimdi çocuklarımızla huzurlu ve mutluyuz. Tam bir bayram yaşıyoruz' diye konuştu.Hatay'ın Payas ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan evlerine kavuşan Tarkan- Feride Çolak de bayramı yeni evlerinde karşılamanın mutluluğun yaşayanlardan.Müstakil üç katlı evlerinin depremde ağır hasar gördüğünü anlatan 3 çocuk babası emekli Vedat Çolak, 'Devletimiz gücünü gösterdi ve bizleri evlerimize kavuşturdu. Bayramı hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Mutluluğumuz tarifi edilemez' şeklinde konuştu.