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Şırnak’ta PKK(KCK operasyonu: 56 gözaltı

Şırnak'ta polis ekiplerinin bir haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 1.04.2024 - 15:34 Güncelleme: 1.04.2024 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta PKK(KCK operasyonu: 56 gözaltı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25-31 Mart tarihleri arasında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

46 Şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra emniyette serbest bırakıldı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.