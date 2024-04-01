Şırnak’ta PKK(KCK operasyonu: 56 gözaltı
Şırnak'ta polis ekiplerinin bir haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25-31 Mart tarihleri arasında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
46 Şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra emniyette serbest bırakıldı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.