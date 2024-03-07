Yunan profesör İstanbul depremi için tarih verdi: Son bir parça kaldı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.Çifte felaketin ardından gözler olası Marmara depremine çevrilmişken uzmanlar, yakın bir zamanda İstanbul'da 7 ve üzeri bir depremin olacağını söylüyor.Bu bağlamda Çanakkale'de önce 27 Şubat'ta 4.6 büyüklüğünde ardından 4 Mart'ta 4.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler, İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi.Yunan medyasında bugün yayımlanan haberlerde İstanbul'da meydana gelecek olası bir deprem senaryosu masaya yatırıldı. Konuyla ilgili tüyler ürperten sözler sarf eden Yunanistan Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas '7.7 veya 7.8 büyüklüğünde bir deprem olursa İstanbul'daki binaların üçte biri yıkılır. Depremin 2020 yılına kadar olması bekleniyordu ancak artık fay hattında biriken stres daha da artmaya başladı' dedi.'Dünyanın çeşitli yerlerindeki bilim insanları ve Türkler arasında, İstanbul'da büyük bir depremin yaklaştığı yönünde yaygın bir kanaat var ve bu durum belgelenen bir gerçek.'' diyen Yunan deprem uzmanı, ''Son olarak Bursa ve Çanakkale taraflarında yaşanan depremler fayın aktif olduğunu ve sismik hareketlerin sürdüğünü gösterdi' ifadelerini kullandı.Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 13 parçadan oluştuğunu ve 12 parçasının kırıldığını belirten Lekkas, ''12 parça 1999 depreminde Marmara'da kırıldı. Geriye sadece İstanbul'un güneyindeki hat kaldı. 65 kilometre uzunluğundaki bu fay 7 ve üstündeki bir depremi tetikleyecek. Şimdilik uykuda ancak enerji biriktirmeye devam ediyor' ifadesini kullandı.Marmara'nın güneyindeki fayın beş yıl içinde kırılmasını beklediklerini belirten Lekkas 'Yapılan araştırmalara göre bu ihtimal yüzde 80'den fazla, birkaç hafta içinde büyük bir depremin gerçekleşmesi ise yüzde 40 civarında. Yıllar geçtikçe bu oranlar elbette yükselir' dedi.