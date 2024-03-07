KAAN dünya gündeminden düşmüyor! ABD basınında çarpıcı yorum: Herkes Türkiye’yi tercih edecek!

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuş, tüm dünyada yankı uyandırdı. Türk savunma sanayisini küresel çapta başarıya ulaştıran yeniliklerden biri olan 5. nesil savaş uçağı KAAN, dünya manşetlerinde yer almaya devam ediyor.Savunma sanayisi alanında gösterdiği üstün başarılarla dünya çapında parmakla gösterilen ülkelerden biri olan Türkiye, son başarısıyla bir kez daha dünya basınının gündemine oturdu. KAAN'ı benzerleriyle kıyaslayan sayısız analizde, Türkiye'nin son hamlesinin dengeleri değiştireceğine de sık sık yer verildi.Son olarak ABD basınında da bir analiz yer aldı. Business Insider, yeni yazısında KAAN'ın etkilerini mercek altına aldı. 'Azerbaycan, Türkiye'den gelen uçaklar için Moskova'nın en yeni savaş uçaklarını reddetti' ifadelerinin kullanıldığı analizde Azerbaycan'ın Rus yapımı savaş uçakları yerine KAAN'ı tercih edeceğinin altı çizildi. Artık birçok ülkenin KAAN'ı tercih etmeye başlayacağının an meselesi olduğunun vurgulandığı yazıda çarpıcı ifadeler kullanıldı.'Küçük, petrol zengini Güney Kafkasya ülkesi Azerbaycan'ın, önümüzdeki on yılda mütevazı savaş uçağı filosunu geliştirmek için büyük planları var. Ancak Bakü, onlarca yıldır geleneksel silah tedarikçisi olan Rusya'ya yönelmek yerine muhtemelen Pakistan ve Türkiye'den modern savaşçılar alacak' sözlerine yer veren Business Insider, Bakü'nün yeni nesil uçaklar için Moskova'ya yönelmesinin artık pek mümkün görünmediğinin de altını çizdi.Business Insider analizinde, 'Rusya'dan uzaklaşma, Azerbaycan gibi uzun süredir müttefik olanların, Rusya'nın en yeni savaş uçaklarının sorunlarından etkilenmeyen etkili silah satıcıları bulduğunu gösteriyor' yorumunda da bulundu.ABD'li yayın kuruluşu analizde, Avrupa Politika Analizi Merkezi'nde (CEPA) savunma uzmanı Frederico Borsari'nin görüşlerine de yer verdi.Bakü'nün uzun yıllar Rusya'nın en büyük müşterilerinden birisi olduğuna dikkat çeken Borsari, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı pervasız bir saldırganlık savaşı başlatması ve Ukrayna'da artan zorluklar ve mali kısıtlamalar nedeniyle Kafkasya'daki ülkeler arasındaki nüfuzunu kaybetmeye başlamasıyla birlikte işler giderek değişti. Bu çerçevede, Pakistan'dan JF-17 satın alındığı yönündeki söylentiler, Moskova'nın safından giderek uzaklaşma eğilimini daha da pekiştiriyor' sözlerini kullandı.'Türkiye ile yakın ilişkiler ve Rusya ile kararsız ilişkiler göz önüne alındığında, özellikle Rusya'nın Su-57'leri hizmete sokma konusunda yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, Azerbaycan'ın KAAN'ı neden tercih ettiği anlaşılabilir' yorumunda bulunan CEPA uzmanı, Azerbaycan'ın KAAN projesine katılımının Ankara ile Bakü arasında yakın siyasi ve diplomatik bağlardan kaynaklanan uzun süredir devam eden ve büyüyen güvenlik ortaklığının doğal sonucu olduğunu belirtti.