Cumhur İttifakı Antalya Başkan Adayı Hakan Tütüncü'den yerel seçim mesajı

Kepez'de 15 yıldır görev yaptığını belirten Tütüncü, bu süre zarfında hayat geçirdiği çalışmaları yönelik de bilgi verdi.Beyaz Gazete Genel Yayın Koordinatörü Türker Akıncı, Hakan Tütüncü'nün gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda yerini aldı. AK Parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimde Antalya'da 19 ilçeyi kazanacaklarını diğer ilçelerde de oy oranlarını ciddi oranda yükselteceklerini ifade etti. 'Antalya'nın Altın Çağı Başlıyor' başlıklı toplantıda konuşan Tütüncü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kaleiçi'ni de yayalaştıracaklarını dile getirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tütüncü, bir gazetecinin Antalya'da Medya Forumu yapılsın talebini olumlu karşıladığını söyleyerek bunu organize edeceklerini belirtti.'UÇUK KAÇIK PROJELERİMİZ YOK'Şehrin potansiyelini ortaya çıkaracak şekilde çalışacaklarını vurgulayan Tütüncü, “Bilimsel veriler seçimleri kazanacağımızı gösteriyor. Antalya'yı çok keyifli bir 5 yıl bekliyor. İnsanı merkeze alan projelerle, kamunun kaynaklarını, enerjisini israf etmeden, vatandaşların beklediği çözümleri üreten bir belediye olacağız. Uçuk kaçık projelerimiz yok, lansmanımızı yaptık hemşerilerimiz beğeniyle karşıladı. Hepsinin ayakları yere basıyor. Öncelikli olarak şehrin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları aşmaya dönük çalışmalar hayata geçireceğiz. Yılarca ihmal edilmiş belediyecilik çalışmalarını ortadan kaldırmaya dönük çalışacağız. Bununla birlikte şehrin potansiyelini bambaşka bir vizyonla keşfettiği birlikte çalışıp, katma değer ürettiği, zenginleştiği sosyal belediyecilik atılımı yapacağız' diye konuştu.'BELEDİYEYİ BELEDİYE MAKAMINDAN YÖNETEN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLMADIM'Halkın beklentilerini iyi bilmenin önemine değinen Tütüncü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri Antalya'dır' der. Doğru son derece yerinde bir tespittir. Antalya medeniyetlere ev sahipliği yapmış muazzam bir şehir. Önemli olan bir medeniyet mirasını dinamik bir enerjiye dönüştürüp dünyanın en güzel şehrini yeniden hemşerilerimizle ortaya koymaktır. Hedefimiz bu, bu yönde ilerliyoruz. Kampanya çalışmamız gayet güzel geçiyor. Belediyeyi belediye makamından yöneten bir belediye başkanı olmadım. Bir belediye başkanının belediye binasından yönetmesi kadar büyük bir yenilgi olamaz. Eğer siz vatandaşın evinden, esnafın dükkanından, yemek sofrasından, çocuğunun doğum günü kutlamasından, akşam çayından yönetirseniz bu doğrudur. Belediye başkanının toplumu çok iyi tanıması gerekiyor. Halkın beklentilerini çok iyi bilmesi ve temas etmesi lazım bunu gördüm' ifadelerini kullandı.15 YENİ KORİDOR VE 22 KATLI KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİİldeki ulaşım sorununu vurgulayan Tütüncü, “Belediye başkanının ya da siyasetçinin en büyük gücü halkıdır. 15 yıl boyunca Antalya'nın farklı ilçelerindeki hemşerilerime dokunmaya çalıştım. Aday adaylığı sürecimde yapılan anketlerde ismimin ön planda çıkmasının temel sebebi hemşerilerimizle kurduğumuz gönül bağıdır. Evet Antalya'da birçok problem var, önümüzdeki süreçte ele almak istediğimiz 3 esaslı mesele var. Bunlardan birincisi ulaşımdır. Ulaşım akıl almaz bir şekilde kötüye gidiyor. Antalya, diyebilirim ki İstanbul trafiğinden bile daha sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Araç sayısı ve taşınan insan sayısı artıyor dolayısıyla toplu taşımanın yükü de artıyor. Şehre yeni koridorlar açmak gerekiyor. Bu konuda 5 yıllık bir zaman kaybı var. Biz planlamalarımızı yaptık, 15 yeni koridor açma hedefi koyduk. 22 tane katlı köprülü kavşak ve düzenlemesi yaparak bu yolların meydana getirdiği düğümleri ortadan kaldırmaya niyetliyiz. Toplu taşımayı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çağdaş yöntemlerle halkımızı toplu taşımayı kullanmaya yönlendirmeye gayret edeceğiz. Antalya'ya bu dönemde yer altı raylı sistem ve metro yolculuğunun başlangıcını getireceğiz' dedi.KENTSEL DÖNÜŞÜM, TURİZM, TARIM EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİİkinci çözülmesi gereken sorun olarak sel baskınlarını gördüklerini belirten Tütüncü, bu yönde de çalışmaları hayata geçireceklerini aktardı. Üçüncü sorunun imar ve şehircilik olduğunu söyleyen Tütüncü, “Dirençli bir şehir meydana getirmemiz lazım. Eskiyen konutlarımız var. Özellikle 1999 yılından önce oluşan mahallelerimizde hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm, yenilenme talep ediliyor. Yerinde kentsel dönüşüm modelleri, afetlere dayanıklı bir şehir meydana getirmek imar ve şehircilik noktasında da ortaya koyacağımız en önemli vizyondur. Antalya'da turizmin hem ülkemiz hem de hemşerilerimiz açısından daha da çeşitlenmesi, daha büyük bir gelir kapısı olması için önemli çalışmalar yapacağız. Antalya aynı zamanda tarımın da başkentidir. Tarımın da çok önemli bir sektör olduğu Antalya'da özellikle küçük çiftçilerimizin üretim süreçlerine katılmasına yönelik inanılmaz destekler ve sosyal projeler ortaya koyduk, bunları geliştireceğiz. Eğitimden üretime, turizmden altyapıya hayatın birçok alanında çalışmalarla yoğun bir 5 yıl geçireceğiz. En önemli gücümüz hemşerilerimizin bize duyduğu güvendir. Bugüne kadar bana duydukları güveni yere düşürmedim hep çok çalıştım. Çalışarak şehri bugünlere getirdik inşallah bundan sonra da aynı yükselişle devam edeceğiz' diye konuştu.