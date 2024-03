Bakan Göktaş'tan 8 Mart açıklaması

Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik soru üzerine Göktaş, "8 Mart'ta, Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı'mızın da katılacağı çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. 'Türkiye ile Güçlenen Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar' temasıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikte, 2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı, tüm kurum ve kuruluşların katkılarını alarak, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hazırladıklarını anlatan Göktaş, "Planda 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor. Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tüm kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde yürütmeyi hedefliyoruz. Söz konusu eylem planı ile Türkiye Yüzyılı'nda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.Bakan Göktaş, başka bir soruyu yanıtlarken hafta sonu ABD'ye gideceğini belirterek, "Kadınlar Haftası kapsamında New York'ta geleneksel olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılacağız. Orada, ülkemizin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik vizyonunu anlatacağız." bilgisini paylaştı."Türkiye'nin, kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet konusundaki bakış açısını BM platformunda diğer ülkelerle paylaşacağız. Bununla birlikte ülke beyanımızı gerçekleştireceğiz. BM çatısı altında çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların durumlarını ele alacağımız uluslararası kuruluş ve ülke temsilcilerini davet ettiğimiz bir yan etkinlik düzenleyeceğiz. Kadınları ve çocukları konuşurken elbette Filistin'den de bahsedeceğiz. Her türlü platformda Filistin'i, Gazze'yi gündeme getirmeye devam ediyoruz. Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bu konuyu ne kadar çok kamuoyu gündemine taşıyabilirsek o kadar farkındalık oluşacağını biliyoruz. Ayrıca bu vesileyle ikili görüşme fırsatı bulduğumuz muhataplarımızla ülkemizin güncel konulardaki perspektifini de paylaşacağız."Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son dönemde yoğun olarak gerçekleştirdiği il ziyaretlerine yönelik soru üzerine de "Sadece seçim dolayısıyla değil, kabine kurulduğu ilk günden itibaren il ziyaretlerimizi yapıyor, vatandaşlarımız ve çalışanlarımızla bir araya geliyoruz. Bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.