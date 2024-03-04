Santa Maria Kilisesi saldırısında sır üç gün! Çarpıcı detaylara ulaşıldı: Plan Kayseri’de yapılmış!

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta DEAŞ üyeleri Tacikistan vatandaşı Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev'in tarafından düzenlenen ve bir kişinin katledildiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktı.İiki kilise saldırganının eylemden yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'dan araçla Kayseri'ye giderek, örgüt toplantısına katıldıkları ortaya çıkmıştı. 2 saldırganın da bulunduğu 7 DEAŞ üyesinin Kayseri'ye gidiş görüntüleri ve kaldıkları otelde gerçekleştirdikleri örgüt toplantısının fotoğraflarına ulaşıldı.Elde edilen bilgilere göre, şüpheliler Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde ikamet eden 'Abdullah' kod Amenullah Hacı isimli kişiyle irtibatlıydı. 5 Ocak'ta İstanbul'dan ayrı araçlarla hareket eden aralarında 2 kilise saldırganı David Tanduev ve Amirjon Kholikov'un da yer aldığı 7 ismi, Abdulaziz Abdullaev isimli şüpheli karşıladı.7 isim de 6 Ocak 'ta Kayseri'deki bir otele yerleştirildi. Şüpheliler Kayseri'de kaldıkları süre boyunca otele giriş çıkış gerçekleştirdiklerine ilişkin çok sayıda güvenlik kamera görüntüsü soruşturma dosyasına girdi.Şüphelilerin Kayseri Kocasinan ilçesinde kaldıkları süre zarfında 'Abdullah' kod Amenullah Hacı isimli şüphelinin yine aynı ilçedeki ikametinde örgütsel toplantı yaptıkları saptandı.Savcılık, DEAŞ üyelerinin 28 Ocak tarihinde gerçekleştirilen İtalyan Kilisesi saldırısının planlamasıyla ilgili olabileceğini değerlendiriyor. Otelde ikamet eden 7 DEAŞ şüphelisinin 8 Ocak tarihinde Kayseri'den çıkış yaparak İstanbul'a döndüğü belirlendi.Saldırıyla ilgili bugüne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren 2 şüpheli ve talimatı verdiği saptanan 'Adam Abu-Darrar Al-Shishani' kod Adam Khamirzaev'in de arasında olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.Başakşehir'de yakalanan David Tanduev'in kamera görüntülerinde eylemden sonra uzun sakallarını tanınmamak için kestiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen 34 kişiden 25'i tutuklandı. 9'u ise adli kontrolle serbest kaldı.