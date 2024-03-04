Putin'in akıl hocasından gündemi sarsan sözler: Üçüncü dünya savaşı başladı! Nükleer yok oluş yaklaşıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli danışmanlarından Aleksandr Dugin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Nükleer savaş riskiyle ilgili yapılan açıklamada Dugin, dünyanın bu tür bir savaşa hiç olmadığı kadar yaklaştığını ifade etti.A Haber'e yaptığı açıklamalarda, Aleksandr Dugin, yeni bir dünya düzeninin oluşum aşamasında olduğumuzu belirterek, 'Bu süreç sıcak çatışmalara sahne oluyor. En kötüsü ise şu an nükleer savaş riskiyle karşı karşıya olmamız.Her geçen gün de maalesef bu tehlikeye bir adım daha yaklaşıyoruz. ABD'nin Ukrayna'ya yardım paketi bu anlama geliyor. Uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya tedariki, F-16 uçakları ki bunların Ukrayna'dan değil, Polonya ve Romanya'da havalanması öngörülüyor.Rusya'nın kentlerine yapılan saldırılar her an nükleer savaşı başlatabilir' şeklinde konuştu.Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir anlamda başladığını iddia eden Dugin, 'Bu savaşta sadece taktik nükleer silahlara değil, stratejik nükleer silahlara da başvurulacak. Sanki dünya, özellikle de Batı bunu anlamıyor.Sanki Rusya'nın büyük nükleer güç olduğunu bilmiyorlar. Eğer Ukrayna'yı konvansiyonel savaşta yenemezsek, bu doğrudan nükleer savaşın başlaması anlamına gelecek; ki biz Ukrayna'nın tamamında kontrolü ele geçirinceye dek durmayı düşünmüyoruz.Artık bundan sonra hiçbir diplomatik çözüm yolu, arabuluculuk, görüşmeler bizi bu hedefimizden alıkoyamaz. Dolayısıyla bugün her kim Ukrayna'ya silah tedarik ediyorsa, nükleer savaş riskini artırdığının farkında olmalı.' şeklinde konuştu.Üçüncü dünya savaşının ilk aşamasının yaşandığını belirten Dugin, şu ifadeleri kullandı: 'Bu durum nükleer savaşa dönüşebilir. Nükleer savaşa şimdiye kadar bu kadar yakın olmadık. Bu durum bence tamamen Batı'nın sorumsuzluğu. Sorumluluk, sadece Batı'nın değil tarafsız kalan ülkelerin de üzerindedir.Eğer Ukrayna'ya silah göndermezlerse, nükleer savaş riski azalır. Çünkü Rusya'nın NATO ülkelerine karşı nükleer silah kullanma isteği veya hevesi yok. Ancak NATO, her gün bizimle savaşan bir ülkeye stratejik silahlar göndermeye devam ediyor.'Açıklamalarında devam eden Dugin, 'Bir taraftan Türkiye'nin müttefiğimiz olmaması çok kötü, ama diğer tarafından açık bir şekilde Batı cephesinde yer almaması da iyidir. Bana göre Türkiye tarafsız bir duruş sergiliyor. Batı'nın artık tamamen sorumluluk bilincini kaybettiğini görüyoruz. O hâlde Türkiye, onları durdursun.Ama Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu ve Karadeniz ve Akdeniz'de stratejik bir konuma sahip olduğunu dikkate aldığımızda bununla yetinmek durumundayız.' dedi.Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dugin, 'Erdoğan'ın ülkesinin egemenliğini savunması tabii ki çok iyi bir durumdur, biz de buna değer veriyoruz. Onun Rusya'ya karşı düşmanca adımlar atmaması ve ilişkileri koparmaması, Putin'in Ankara'yı ziyaret etmek istemesinin başlıca nedenlerindendir.ABD'nin Irak'tan çekilmesinden sonra oradaki devlet yapısının bir şekilde doldurulması gerekiyor ve bu durum Türkiye'yi de doğrudan ilgilendirmektedir.' şeklinde konuştu.