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Beyaz Gazete
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İsrail, Gazze'de masum sivillere İHA ile saldırdı: 5 ölü, 4 yaralı

Filistin Kızılayı, Gazze'de dün Deir al Balah bölgesinde İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ekleme: 4.03.2024 - 12:20 Güncelleme: 4.03.2024 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
İsrail, Gazze'de masum sivillere İHA ile saldırdı: 5 ölü, 4 yaralı
Filistin Kızılayı, Gazze'nin Deir al Balah bölgesinde İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Örgütten yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde bir kamyonun İsrail insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınması sonucu 5 şehit ve 4 yaralıyı hastaneye nakletti" denildi.