CHP'li Mansur Yavaş'ın Güdül mitingi için götürdüğü personel AK Parti bürosuna saldırdı

Büyükşehir Belediyesi personelini seçim meydanlarına zorla götürdüğü ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son vukuatı Güdül'de ortaya çıktı.Yavaş'ın Güdül mitingi için Büyükşehir Belediyesi Göksu Parkı, Harikalar Diyarı, Altınpark işletmelerinden ve peyzaj işlerinden 250 kişi, Fen İşleri ve BELKA'dan 200 kişi, diğer birimlerden de 100 olmak üzere toplam 550 Büyükşehir personeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 40 araçla Güdül'deki mitinge taşındı.Yavaş'ın Güdül'deki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına gelen çok sayıda belediye aracı Güdül trafiğini etkilediklerinden ve içeride yeterli park yeri olmadığından Güdül Atatürk Anıtı bölgesine alındı. Araçlardan inen Büyükşehir personeli yürüyerek miting alanındaki kalabalığa katıldılar.Güdül SKM açılışı için daha önceden görevlendirilmiş olan ANFA Güvenlik, ASKİ Genel Müdürlüğü Ayaş Şubesi, ASKİ Genel Müdürlüğü Güdül Şubesi, ASKİ Genel Müdürlüğü Beypazarı Şubesi, Güdül Fen İşleri Müdürlüğü'nden toplamda 150 kişilik Büyükşehir Belediyesi personeli seçim meydanında aktif olarak rol aldı, bayrak astı, slogan attı ve ellerindeki afişlerle şov yaparak Yavaş'ın seçim atmosferine katkıda bulundu.30 kişilik bir grup AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne (SKM) Güdül AK Parti SKM Bürosuna baskın yaparak içerideki 4 kişiyi darp ettiler.'Sizi burada bitireceğiz, Mehmet Doğanay geliyor, Mansur abimiz geliyor, Ahmet Öksüz geliyor sizin bu seçim sonunuz olacak' diyerek AK Parti SKM'de bulunan 4 kişiyi darp eden kişilerden AK Parti Güdül İlçe Başkanlığı şikayetçi oldu. Miting bitiminde 20 kişi ilçe güvenlik kameralarından tespit edilerek göz altına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 4'ünün ANFA Altınpark İşletmeleri personeli oldukları tespit edildi.Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Güdül'e gelerek bir miting düzenlemişti. Güdül'deki mitinge katılım çok olmayınca da Akşener'den 'Memleketine geliyoruz bizi 10 kişi karşılıyor' diye fırça yediği vatandaşın içinde Yavaş'a fırça attığı iddia edilmişti.Yavaş'ın bu nedenle Güdül'deki SKM açılışını şansa bırakmadığı ve Güdül'de çalışan Büyükşehir personeli ile ANFA güvenlik personeline de görev yazdırdığı ortaya çıktı. Yavaş'ın görevlendirdiği yöneticilerin ise işçilere talimatlar vererek, 'Gittiğinizde görevli geldik diyeceksiniz, zorla geldik diye kesinlikle söylemeyeceksiniz, gönüllü geldik izinliyiz diyeceksiniz' dedikleri ileri sürüldü.Yavaş, daha önceki Büyükşehir Belediyesi yönetimlerinin de çalışanları zorla mitinglere götürdüğünü iddia etmiş ve konuyla alakalı olarak kendi yönetiminde, 'Gerçekten emeğini veren insanlarla çalışıyoruz onları ne maçlara götürüyoruz, ne de mitinglere zorla götürüyoruz.' açıklamalarını yapmıştı.