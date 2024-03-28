Öcalan nerde CHP orada! Başkan adayının akrabası çıktı

CHP, DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı Toroslar belediyesinden başkan adayı gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP el ele verdi. İki parti bu ay içinde miting düzenleyerek Yıldız için oy istedi.Yıldız sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündeme geldi. Türk olarak anılmaktan üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın sosyal medyada 'Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm' paylaşımı tepki çekmişti.Ortak düzenlenen programda DEM'in eş sözcüsü Ahmet Asena da Yıldız için destek istemişti.Asena, 'Abdurrahman Yıldız'ı desteklemek için bir araya geldik. Sadece Yıldız'ı desteklemiyoruz, kendi geleceğimizi çocuklarımızın geleceği için destekliyoruz. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir' ifadelerini kullanmıştı.