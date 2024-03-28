Kargo paketinden 26 kilo esrar çıktı: 1 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu satıcılarının geliştirdikleri farklı yöntemleri analiz eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri diğer illerden gönderilen kargo paketlerine narkotik dedektör köpeği Poin'in tepki vermesi üzerine arama yaptı. Kargo paketlerinde yapılan aramada 26 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri mücadelelerinin vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.İçişleri Bakın Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye geneli düzenlenen Narkoçelik-9 operasyonları içerisinde yer alan ve İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonunu da duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, 'Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 ilde ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde yapılan uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen Narkoçelik-9 operasyonları kapsamında 1 ton 46 kg uyuşturucu madde ve 387 bin hap ele geçirildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 26 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı' dedi.