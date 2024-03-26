CHP'lilerin hayal dünyası! İBB şirketine güvenip vaatlerde bulundu

Bilecik'te Belediyeyi yönettiği 2 yılda sayısız skandala imza atan CHP'li Melek Mızrak Subaşı, bu kez hayali bir projeyle gündemde. Ekrem İmamoğlu'na güvenerek seçim yarışını sürdüren Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketi olan KİPTAŞ aracılığıyla Bilecik'e 500 konut inşa etme vaadinde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun da 2019 yılında 100 bin konut vaat ettiği ancak 5 yılda sadece 2 bin konut inşa edebilen KİPTAŞ'ın Bilecik'e 500 konut inşa etmesinin, hayalden öteye geçemeyeceği yorumlarına neden oldu.

Bilecik Belediyesine düzenlenen 200 Bin dolarlık nakit rüşvet operasyonu sonrası dönemin Başkan Yardımcısı olan ve Belediye Meclisi tarafından Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı, Belediyeyi yönettiği 2 yılda sayısız skandala imza atmıştı.Her yağmurda sokakları göle dönen, barınaktaki can dostları katleden ve şehri saran lağım kokularını naylon poşetlerle önlemeye çalışan ve belediyenin yemekli organizasyon işlerini, eşinin sahibi olduğu Subaşı Yemek Sanayiye veren Subaşı, tüm bunlara rağmen CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmişti.Seçimlere sayılı günler kala tamamen algılar üzerine kurulu bir seçim kampanyası yürüten ve seçimi kaybedeceğini anlayan Melek Mızrak Subaşı, bu kez de sırtını İmamoğlu'na ve İBB'ye dayadı.Seçim kampanyaları kapsamında dikkat çeken bir proje üretemeyen CHP'li Subaşı, İBB'nin iştirak şirketlerinden biri olan KİPTAŞ aracılığıyla Bilecik'teki dar gelirli vatandaşlara ucuz konut inşa edeceğini vaat etti. Kentte ilk etapta 500 konut inşa edeceklerini ve TOKİ gibi uygun ödemelerle dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapacaklarını duyurdu.Bilecik'in sanki İstanbul'un bir ilçesiymiş gibi davranan ve İstanbul Büyük Şehir Belediye seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanacakmış gibi hareket eden Melek Mızrak Şubaşı'nın, seçimlere bir hafta kala apar topar hazırlattığı konut projesinin hayalden ibaret olduğu ve kaybetme korkusundan kaynaklandığı ileri sürüldü.İstanbul'da 2019 yerel seçimleri öncesinde halkın karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, projelerinin arasında KİPTAŞ kanalı ile İstanbul'da 5 yılda 100 Bin konut inşaa edeceğini duyurmuştu. Geride kalan 5 yılın ardından İmamoğlu, 100 Bin konut projesi hakkında gelen sorulara, '9 Bin 536 konut inşa ettik' yanıtını vermişti. İmamoğlu'nun verdiği rakamları yine Belediyenin iştiraki KİPTAŞ yalanlamıştı. Genel Müdür ali Kurt, yaptığı sosyal medya paylaşımında 4,5 yılda 2 Bin 95 konut üretildiğini açıklamıştı.