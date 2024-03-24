Meral Akşener Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ahlaksızlık!

8'li koalisyon masası, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından dağıldı. Türkiye'yi yönetme hayali kurup birlik mesajı verenler, birbirini hedef aldı. Daha önce masayı deviren İYİ Parti lideri Meral Akşener, destek vererek belediye başkanı olmalarını sağladığı CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a savaş açtı.Uğruna masayı devirdiği ve cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini istediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a yerel seçimlerde destek vermeyeceğini açıklayan Meral Akşener, iki CHP'li ismi 'korkaklıkla' suçladı.Partisinde yaşanan istifalar nedeniyle CHP'yi suçlayan ve savaş ilan ediyorum diyen Meral Akşener, yerel seçim mitinglerinde de bir dönem 'kardeşlerim' dediği iki ismi hedef aldı.Son olarak partisinin yerel seçim çalışmaları için Afyonkarahisar'a giden Meral Akşener, 'İYİ Parti'nin birçok yöneticisi istifa edip benimle çalışıyor' diyen Mansur Yavaş'ı çok sert sözlerle hedef aldı.Eski ittifak ortaklarına da mesaj gönderen Akşener, Yavaş'ın sözlerini 'Ahlaksızlık' olarak yorumladı. 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul.Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için İYİ Partili kardeşlerim bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız oraya bir mim koyacaksınız' ifadelerini kullandı.