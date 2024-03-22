Apple tüm modelleri güncelledi! Yeni sürüm neleri içeriyor?

Apple, mevcut iOS güncellemesindeki bazı hatalar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda iOS 17.4 güncellemesini yayınlamıştı.Bir süredir iOS 17.4.1 güncellemesi üzerinde çalışan şirket, yeni sürümü kullanıma sundu. Apple, eski iPhone modelleri için de iOS 16.7.7 güncellemesini dağıtmaya başladı.Yeni güncelleme neleri içeriyorGüncelleme, 5 Mart'ta AB için büyük değişiklikler içeren iOS 17.4 ve iPadOS 17.4'ün yayınlanmasından kısa bir süre sonra geldi. Apple, sürüm notlarında iOS 17.4.1'in önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerdiğini söylüyor.Öte yandan, hangi hataların giderildiği ve hangi güvenlik açıklarının kapatıldığı hakkında net bir bilgi yok.Öte yandan, Apple genellikle kritik güvenlik açığı keşfettiğinde eski modeller için yeni güncelleme yayınlıyor. iOS 16.7.7 güncellemesi, muhtemelen eski modellerdeki sorunları tamamen giderecek.