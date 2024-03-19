Kobani davasında tarihi gün: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için karar açıklanacak!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 6 Ekim 2014'de DEAŞ'ın Kobani'ye yönelik saldırılarını bahane etti. Dönemin HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine PKK yandaşları sokağa indi. 6-7 Ekim'de 35 ilde düzenlenen saldırılarda PKK sempatizanları barikatlar kurup yolları kesti. Uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopaların kullanıldığı terör saldırılarında kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü de başta olmak üzere 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sokak olaylarının başlamasına neden olan ve tutuklanan Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hükmün açıklanması bekleniyor.

Kandil'in siyasi uzantısı HDP, yani yeni ismiyle DEM Parti, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kobani'ye yönelik DEAŞ saldırılarını bahane etti. HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine 6 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşimde sokağa indi. 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurup yolları kesti.Uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopaların kullanıldığı olaylarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı, 35 kişi ise hayatını kaybetti. Diyarbakır'da, ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi. Binadan atılan gençlerin cesedine işkence yapıldı.Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi. Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi edildi.Olayların ardından, bin 600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı, 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.Sokak çağrısı yaparak olayların başlamasına neden olan ve 35 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine yol açan dönemin HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı.Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerin yanı sıra eski HDP genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada, son sözlerin ardından hükmün açıklanması bekleniyor.