Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının, yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.Yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurluKONYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluSİVAS °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKARABÜK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CÇok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurluSAMSUN °C, 12°CÇok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurluTOKAT °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Şırnak çevreleri ile Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 10°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 12°CÇok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurluVAN °C, 11°CÇok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Siirt'in doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.DİYARBAKIR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu