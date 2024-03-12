Georgieva'nın bir dönem daha IMF Başkanı olmasına sıcak bakılıyor

Kristalina Georgieva, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığını yürütüyor.Georgieva'nın 5 yıllık görev süresi bu yıl eylül ayında sona eriyor.Eylül ayına kadar görevine devam edecek olan Georgieva, ileriki dönemde de aday olmaya hazırlanıyor.Georgieva'nın geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıklamasının ardından büyük destek gördü.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Georgieva'nın bir dönem daha Uluslararası Para Fonu başkanı olmasını destekledi.Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, bu konuda bir açıklama yaparak, AB ülkelerinin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda görüşülen konuları paylaştı."Bütün krizlerde güçlü bir liderlik sergiledi"Peteghem, Georgieva'nın son yıllarda yaşanan bütün krizlerde güçlü bir liderlik sergilediğini ve ona güvendiklerine dikkati çekti.Sürecin IMF İcra Direktörleri Kurulu'nda devam edeceğini anlatan Peteghem, Georgieva'yı ikinci dönem başkanlık için desteklemekten memnun olduklarını ifade etti.Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği ve Dünya Bankası'nda üst düzey yöneticilik yapmıştı.2017-2019 yılları arasında Dünya Bankası Grubu'nun CEO'su olarak görev yaptı. Jim Yong Kim'in istifasını takiben 1 Şubat 2019-8 Nisan 2019 tarihleri arasında Dünya Bankası Grubu Başkan Vekili olarak görev yaptı.Daha önce 2014-2016 yılları arasında Jean-Claude Juncker'in altında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.Georgieva, 2019'dan bu yana Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığını yürütüyor.