Bakan Yerlikaya: 'Palu'ya 22 yılda 11 milyar 724 milyon liralık yatırım yaptık'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla AK Parti Palu ilçe mitingi düzenlendi. Bakan Ali Yerlikaya'ya bakan yardımcıları Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam'da eşlik ederken mitinge AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti Palu Belediye Başkan Adayı Vahdettin Demirtaş, il ve ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mitingde yaptığı konuşmada, "2002 yılında hizmet için yola reva olan Cumhurbaşkanımızı Palu hiçbir zaman yalnız bırakmadı. En son seçimlerde Palu yüzde 89'luk rekor bir oyla Recep Tayyip Erdoğan dedi. Palu laf değil iş üreten, insanı aziz bilen, millete değer veren bir siyaseti destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Bizde Palu'yu desteklemeye Palu'da eser ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. 181 km asfalt, 306 km stabilize, 684 bin m2 kilitli parke, 30 km yeni yol yapıldı. Palu hükümet konağı, ilçe Emniyet Müdürlüğü binası ve lojmanı, İlçe jandarma komutanlığı binası, Beyhan ve Gökdere Jandarma binası, 144 derslikli 13 okul, 28 taziye evi. 1 gençlik merkezi, 1 halı saha, 15 sentetik saha ve bir il birde ilçe stadı merkezi yapıldı. Toplum ve aile sağlığı merkezleri bunların hepsi sizler için yapıldı. 64 yerleşim yerine içme suyu kazandırıldı. Belediye hizmet binamızın da yapımı devam ediyor. 2010 depreminde yıkılan evlerin yerine 1568 ev yapıp teslim ettik. Palu'da 2020 depremi sonrası 707, 6 Şubat depremi sonrası ise 555 olmak üzere Palu'da toplam 1262 hak sahibimiz bulunuyor, bunlardan 397 hak sahibinin evini bu ana kadar teslim ettik. Diğerlerinin de evlerini yapımı devam ediyor. Onları da bu yıl içerisinde yapıp siz değerli kardeşlerimize teslim edeceğiz. 150 yataklı hastanemizin yapımına da başladık bunuda tamamlamaya kararlıyız. 22 yılda Palu'ya toplam 11 milyar 724 milyon lira yatırım yaptık. 10 projenin de yapımı devam ediyor. Her alanda Palu'yu büyütmenin kalkındırmanın çabası içindeyiz. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Biz bu milletin evladıyız ve bu millet için yola çıktık Palu'ya hizmetkâr olduk. Bu millet yeter ki istesin" dedi.Bakan Yerlikaya, konuşmasının devamında, "Palulu kardeşlerimizin duasını ve desteğini her zaman görüyoruz bu destek her şeye bedeldir. Palu'da her defasında iradesini ve kararını eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı inşallah yine Palu AK Parti belediyeciliği ile yolunda devam edecek. Vahdettin başkanımız Palu'nun evladı samimiyetiyle dürüstlüğüyle bilinen teşkilatla önemli görevler üstlenmiş şimdi de Palu'yu sizlerle beraber ayağa kaldırmak onun en büyük hayali. Rabbim Vahdettin kardeşimi çıktığı yolda güzel işler yapmayı ve bu millete hizmet etmeyi nasip etsin. Ben Palu'ya ilk defa geldim kendimi kınıyorum keşke bu güzelliği daha önce görseydim. Elazığ'ın en güzel, en kadim ilçesi Palulu kardeşlerimizle okul hayatından beri arkadaşlığımız kardeşliğimiz, şimdi de aziz milletimize hizmet etmekten de Allah'a hamd olsun büyük onur duyuyorum. Daha önce Elazığ'a geldik. O gün öğleden önce il başkanımız bize Kovancılar'dan geçip oraya selam verip Palu'ya gelmediğiniz sürece bu iş tamam olmaz dediler. Biz söz verdik sözümüzü yerine getirmek lazım. Daha önce gelecektik ancak Erzincan'da bulunmamız gerekti. Sizler bizi nasıl gönülden çağırdınız ki Allah nasip etti bugün geldik huzurunuzdayız. 31 Mart akşamı bu güzel Palu'da şehrin emini olmak, Vahdettin kardeşimize en büyük oy oranıyla belediyeyi teslim etmeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.