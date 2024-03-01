Mansur Yavaş'tan skandal mobbing! Çöken sistemin faturasını personele kestiler

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, 5 yıldır mobbing, baskı ve zulümle boğuşan ABB personelinin şimdi de sistemsel hatanın bedelini maaşlarında yapılan 6 Bin 500 TL'lik kesintilerle ödediğini ortaya çıkardı.Ankara'da yağış olmayan bir günde yaşanan sistem hatasında Yavaş ve ekibi yağışlı bir günde vatandaşlardan gelen telefonlara bakılmadığı gerekçesiyle ALO 153 personeline ceza kesilmesine tepki gösteren Yağcı, 'Ankara, Ankara olalı böyle yönetim görmedi' şeklinde konuştu. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Ankara'da 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde, sistem hatası nedeniyle ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayan binlerce Ankaralının operatörlere ulaşamadığını hatırlattı.Aramaların 'cevapsız çağrı'ya düşmesinin cezasını, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in ALO 153 Çağrı Merkezi çalışanlarına kestiğini açıklayan Selahattin Yağcı, Volkan Gültekin tarafından kestirilen cezanın bedelinin ise 15 günlük yevmiye bedelinin olduğunu bu bedelin ise 6 Bin 500 TL 'ye denk geldiğini aktardı.Olayı araştırdığında ALO 153 Çağrı Merkezi'nde 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında sistemde yaşanan sorun sebebiyle çağrılara cevap verilemediği iddiasıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in cevap verilmeyen çağrıları fırsata çevirdiğini gördüğünü kaydeden Yağcı, 'Volkan Memduh Gültekin, ALO 153 personelinden tutanaklarda 'etkili olan yağış sebebiyle oluşan mağduriyetlerden dolayı telefonlara cevap verilemediğini' belirtmelerini istemiş.Ancak geçmişe dönük yapılan hava durumu sorgulamasında söz konusu tarihler arasında Ankara'nın hava sıcaklığının 30 derecenin altına inmediğini gördük' ifadelerini kullandı.'Sayın Mansur Yavaş ve ekibi ABB personelinin anasından emdiği sütü burnundan getirdi' şeklinde konuşan Yağcı şöyle devam etti:'ABB çalışanları 5 yıldır maaşlarından, kıdem tazminatlarına, çalışma sistemlerinden, özlük haklarına kadar birçok konuda mağdur edildi. Yetmedi Sayın Yavaş ve ekibi kendi döneminden önce hizmet veren personeli baskı, zulüm ve mobbingle işlerinden attı. İşten çıkarmadıklarına da hakaretler edip onurları, gururları ile oynadılar. Bilindiği gibi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan bir kısım personeli haksız tutanaklarla tazminatlarını bile vermeden işten çıkardılar.EGO'nun 24 personelini sürgüne gönderdiler. Yavaş ve ekibi tarafından ABB personeline yapılmayan işkence, uygulanmayan mobbing, baskı ve zulüm kalmadı. Yetmedi Mansur Yavaş'ın göreve geldikten sonra atadığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Tatlısu, bir belediye personeline küfretti.Hızını alamayan Tatlısu, belediye binasına giderek personele saldırdı. ABB İştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmak isteyen personelden 20 Bin TL ile 40 Bin TL rüşvet alındığını belgeleri ile ortaya çıkardık. Bu konunun hala takipçisiyiz. Bunca skandal vatandaşın hafızasındayken şimdi de Yavaş'ın algı operasyonları yöneten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 153 Çağrı Merkezi'nde kullanılan sistemde yaşanan arızanın üstünü örtmek için cezayı çağrı merkezi personeline kesti.'Basın yayın koordinatörü personele el yazısıyla yazılması için bir sözde tutanak veriyor. Personele herhangi bir açıklama yapmadan 'ya yazıp imzalarsınız ya da işinize son verilir' diye tehdit ediyor. Söz konusu tutanaklarda personele 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yağmur yağmamasına rağmen hava yağmurlu yazmalarını istiyor. Tutanağı dolduran personelinde yazdığı tutanakların fotoğraflarını çekmesine izin verilmiyor.Personel ne yazık ki maaşının yarısını Gültekin'e bırakmış. Sistemsel bir hata olmasına rağmen ceza Volkan Memduh Gültekin tarafından personele kesildi. 15 kişi böyle mağdur edildi. Sayın Gültekin Personele 'Ben buradan gittikten sonra hakkaniyetli biri olarak anılmak istiyorum' demiş. Ama hiç öyle anılmayacak. 5 yıldır ne çağrı merkezinde ne de ABB'nin diğer birimlerinde sistem oturtamadılar. Personel sürekli sorunlarla uğraşıyor.