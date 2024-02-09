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CHP’de oda krizi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi birbirine girdi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmadı. Değişim tartışmaları yaşayan ve kurultaya giden partide kriz eksik olmadı. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı! Özel ve Kılıçdaroğlu ekibi odaları paylaşamadı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 yılı aşkındır özel kalem müdürlüğünü yürüten Şükran Kütükçü'nün odası zorla boşaltıldı!

CHP’de oda krizi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi birbirine girdi!
Ekleme: 9.02.2024 - 13:41 Güncelleme: 9.02.2024 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
CHP’de oda krizi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi birbirine girdi!
Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim tartışmalarıyla birlikte kurultaya gitti. Görev yaptığı süre boyunca tam 13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu için hem partiden hem de seçmenden istifa sesleri yükseldi.

ÖZEL'İN TEKLİFİNE RET!

Ekrem İmamoğlu ile başta olmak üzere değişimcilerin desteğini alan Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğundan indirdiği Kemal Kılıçdaroğlu ise yeni açıklamalarıyla adeta geri dönüş sinyali verdi. Geçtiğimiz haftalarda Özgür Özel ile bir araya gelen ve CHP'nin yeni genel başkanı Özel'in 'Sahaya çıkın, bize destek olun' teklifini reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki gücünü kaybetmediği iddia edildi.

CHP’de oda krizi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi birbirine girdi!

PARTİ KAYNIYOR: KURULTAYA GİDİLSİN!

Özellikle de Özgür Özel'in yerel seçim için aday belirleme sürecinin çıkmaza girmesi ve Ekrem İmamoğlu ile güç savaşına girmesi, partilileri rahatsız etti. CHP'de muhalif grup yerel seçimlerde başarısız olunması durumunda yeniden kurultaya gidilmesi gerektiğini bile söylemişti!

CHP’de oda krizi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi birbirine girdi!

'SİYASETİ BIRAKMADIM' MESAJI

İşte bu iddiaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla adeta partililere mesaj gönderdi. Kurultayın ardından Ankara'daki ofisinde çalışmalarına devam eden ve partili pek çok ismi burada ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Siyaseti bırakmadım' dedi.

CHP’de oda krizi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi birbirine girdi!

MECLİS'TE CHP'LİLERİN ODA KRİZİ!

Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki sürtüşme TBMM'ye de taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 yılı aşkındır özel kalem müdürlüğünü yürüten Şükran Kütükçü, CHP Genel Kurultayı'nda Özgür Özel'i desteklemişti. Kurultayı Özel'in kazanmasının ardından 'CHP Grup Protokol Müdürü' görevinin verildiği Kütükçü, TBMM'de CHP İdari Amirliği'ne tahsis edilen odayı kullanıyordu.

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) girmesi nedeniyle, CHP'nin İdare Amirliğine seçilen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise Kütükçü'den odayı boşaltmasını istemişti. Şükran Kütükçü bu isteği reddederek odayı boşaltmadı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, araya girdi ve odayı boşaltmasına engel oldu.

Bayraktutan, odası boşaltılmayınca durumu Meclis başkanına bildirdi. Bunun üzerine TBMM Genel Sekreterliği, Meclis İdare Amirliğine ait odaya gidip odaya Uğur Bayraktutan'ın isminin yazılı olduğu tabelayı asıp kilidi değiştirerek tutanak altına aldı.










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