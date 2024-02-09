Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgelerinde 2 bin 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Malatya Adliye Sarayının temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlık olarak deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.Deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyleyen Bakan Tunç, 'Malatya'mız 11 vilayeti etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremden fazlasıyla etkilenen bir ilimiz, bin 250 civarında canımızı kaybettik. Toplamda 53 bin 445 vatandaşımızı depremde kaybetmiştik. Bunun bin 255'i Malatya'mızda ben bu vesileyle depremde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Mekanları cennet olsun, geride kalanlarına bir kez daha sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Rabbim bir daha böyle acılar, böyle felaketler ülkemize yaşatmasın. Dünya tarihinin en büyük kara depremi olarak tarihe geçti. 11 vilayetimiz yerle bir oldu. Şimdi bir yıldan bu yana da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içinde Malatya'nın da bulunduğu şehirlerimizi yeniden inşa etmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Kabinemizin tüm toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantılarının ilk gündem maddesi deprem bölgesinde yapılan çalışmalar dedi.Tüm bakanlarımızın kendi görev alanlarıyla ilgili olarak deprem bölgesindeki illerimizde yaptıkları çalışmalar kabine toplantılarının ilk gündem maddesidir ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bölgedeki inşaat sürecini, ihya sürecini çok yakından takip etmektedir ve yakın zamanda da inşallah Malatya'mıza teşrif edeceklerdir. Deprem bölgesindeki illerimizde kura çekme törenlerinde vatandaşlarımızla bir araya gelmektedir.İnşallah önümüzdeki günlerde, haftalarda da yine burada yapımı tamamlanan 6 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edilmesi ile ilgili çalışma olacaktır ve bundan sonra da bu teslimatlar giderek hızlanacaktır.Yaklaşık 70 bin civarında Malatya'mızda yapılacak konutların bu yüzde 10'u gibi görünür ama ilk etap bu. Hemen ondan sonraki haftalarda, aylarda bu teslimatların giderek hızlanacağını tahmin ediyoruz. Yıkılan şehirlerimizi bir an önce inşa etmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz' şeklinde konuştu.