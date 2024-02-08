Başkan Erdoğan, Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları'nı tanıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı.
Başkan Erdoğan, Adıyaman'da Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda İlçe Belediye Başkan Adayları'nı tanıttı.
İŞTE AK PARTİ'NİN ADIYAMAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Besni Belediye Başkan Adayı: Reşit Alkan
Çelikhan Belediye Başkan Adayı: Mustafa Bulut
Gerger Belediye Başkan Adayı: Erkan Aksoy
Gölbaş Belediye Başkan Adayıı: Hakan Toydaş
Kahta Belediye Başkan Adayı: Mehmet Can Hallaç
Samsat Belediye Başkan Adayı: Halil Fırat
Sincik Belediye Başkan Adayı: Mehmet Korkut
Tut Belediye Başkan Adayı: Ercan Öncebe