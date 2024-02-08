  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Partili Dağ duyurdu: İzmir’in mezarlık sorununa çözüm!

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir’de bir süredir sorun olan mezarlık alanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Dağ, Sarnıç’ta bulunan 55 dönümlük alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildiğini duyurdu.

AK Partili Dağ duyurdu: İzmir’in mezarlık sorununa çözüm!
Ekleme: 8.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 8.02.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Dağ duyurdu: İzmir’in mezarlık sorununa çözüm!
İzmir'de bir süredir sorun olan mezarlık alanı ile ilgili AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'dan hamle geldi. Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli haberi İzmirlilerle paylaştı.

AK Partili Dağ duyurdu: İzmir’in mezarlık sorununa çözüm!

55 DÖNÜMLÜK ALAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TAHSİS EDİLDİ

Dağ, Sarnıç'ta bulunan 55 dönümlük alanın İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildiğini duyurdu. Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: 'İzmir'imizin gündemini meşgul eden konulardan biri olan mezarlık yetersizliğini sorun olmaktan çıkarıyoruz. İlk olarak iki ay önce Güzelbahçe Yaka Köyü'nde hazine arazisi tahsis edildi. Şimdi de Sarnıç'ta mevcut alana ek olarak 55 dönüm alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. İzmir'imizin ihtiyaçları doğrultusunda gayretle ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz.' İfadelerine yer verdi.

AK Partili Dağ duyurdu: İzmir’in mezarlık sorununa çözüm!

SİYASİ MALZEME OLARAK KULLANAMAYACAKLAR

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da konuya ilişkin olarak açıklama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Saygılı, mezarlık probleminin artık siyaset malzemesi olarak kullanılamayacağını belirtti.

AK Partili Dağ duyurdu: İzmir’in mezarlık sorununa çözüm!

MEZARLIK MESELESİ BİZİMLE TARİHE KARIŞACAK

AK Partili Saygılı'nın yaptığı paylaşımda şu ifadeler eyer verdi: 'Artık ölülerimizi de kullanamayacaklar… Söz konusu İzmir'in ihtiyaçları ise gerisi laf-ı güzaf! Hamza Başkanımız mezarlık yetersizliği için iki ay önce Güzelbahçe Yaka Köy için verdiği müjdeyi; şimdi de Sarnıç için verdi. 55 dönüm arazi de Büyükşehir'e tahsis edildi. Aylarca, bakanlıkça onaylanmış alanlar varken; ölülerimiz üzerinden siyaset yapanlara sesleniyoruz: Bırakın bu ağlayıp sızlanmaktan medet umma alışkanlığını! Bırakın insanların ve İzmir'in hassasiyetleri üstünden siyaset yapmayı! Görece, Kuşçular, Çaybaşı, Ulucak, Damlacık, Yeniköy, Bağlararası, Ahmetli, Menemen, Atıfbey, Bağlar, Belenbaşı, Yakar olacak. Bakanlığımızın çok uzun süre önce olumlu rapor verdiği, ancak CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin siyaseten beslenmeyi tercih edip askıya aldığı mezarlık meselesi; bizimle tamamen tarihe karışacak. 1 Nisan itibariyle biz yapacağız, İzmir yorgunluğunu atacak…'

Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda