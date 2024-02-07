Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! İlk sırada...
TÜİK'in yayınladığı listeye göre, İstanul kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi kişi ile nüfus yoğunluğu "en fazla" olan şehir. Fakat nüfus artışı, her yerde farklı oranlarda gerçekleşiyor. Bu sebeple bazı ilçelerdeki nüfus artışı, Türkiye'nin birçok ilini geçmiş durumda. İşte nüfusuyla 57 şehri geride bırakan o ilçe...
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi, aynı zamanda birçok ili de geride bırakarak yoğun bir nüfus oranıyla birlikte farklı bir kentleşme silüetini de beraberinde getiriyor. İşte kalabalık o ilçeler...
İstanbul - Pendik
741.895
İstanbul - Bağcılar
744.351
Adana - Seyhan
792.536
İstanbul – Küçükçekmece
805.930
Bursa – Osmangazi
884.451
Gaziantep – Şahinbey
936.351
Ankara - Keçiören
942.884
Ankara – Çankaya
949.265
TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇESİ İSE…
İstanbul'da Esenyurt, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla listenin ilk sırasında bulunuyor. Esenyurt nüfus oranıyla 57 ilin nüfusunu geçti.