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CHP yine algı peşinde! Vatandaşın sorunlarını çözmek seçim öncesi akıllarına geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknik ömrünü tamamlayan ve yaya kapasitesini karşılayamayan Beşyol Metrobüs Üst Geçidini yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında Beşyol metrobüs durağı 45 gün boyunca kapalı olacak.

CHP yine algı peşinde! Vatandaşın sorunlarını çözmek seçim öncesi akıllarına geldi
Ekleme: 7.02.2024 - 13:24 Güncelleme: 7.02.2024 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
CHP yine algı peşinde! Vatandaşın sorunlarını çözmek seçim öncesi akıllarına geldi
Yaya üstgeçidi yapımı, istasyon alanı düzenlemesi ve D-100 Karayolu yeniden dizayn edilmesi çalışmaları kapsamında Beşyol Metrobüs İstasyonu geçici olarak kapatıldı. Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla, 7 Şubat Çarşamba gününden itibaren 45 gün boyunca kapalı olacak durak, yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla aktif hale gelecek.

Yenileme çalışmaları kapsamında 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edilecek. Üst geçit tamamlandığında Edirne istikameti D-100 Karayolu, yan yol ve metrobüs yolu 450 metre boyunca yaklaşık bir şerit kadar kuzeye ötelenecek ve Metrobüs peron alanı genişletilecek. Vatandaşlar durağın kapalı olduğu sürede, Sefaköy ve Florya metrobüs istasyonlarını kullanabilecek.

'İNSANLAR MAĞDUR OLACAK'

Gülçin Doğu, 'Burada özel bir okulda çalışıyorum. Her sabah bu eziyeti çekiyoruz biz. İster istemez işe geç kaldığım oluyor, köprünün durumundan kaynaklı. Her sabah çok büyük sorun yaşıyoruz. Bu durum 2 aydır bu şekilde neredeyse, bir de şimdi kapatılacağı söyleniyor o zaman durum nasıl olacak hiç bilmiyorum. İnsanlar mağdur olacak diye düşünüyorum. Ben zaten eski köprüyü kullanıyorum. Yenileme sürecinde eski köprüyü kullanamadığımda benim yürüme mesafem de uzayacaktır yani sıkıntı olacaktır ' dedi.


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