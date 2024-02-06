  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karaaslan'dan Miraç gecesi mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Miraç Gecesi” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekleme: 6.02.2024 - 09:03 Güncelleme: 6.02.2024 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Karaaslan'dan Miraç gecesi mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Miraç Gecesi” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi,

“Sevgililer Sevgilisi Peygamber Efendimizin yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından gerçekleşen Miraç hadisesi, tüm insanlar için büyük hikmetler ve derin manalar barındırmaktadır. Yeryüzünün iki mukaddes mabedi olan Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ’dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Allah’ın büyüklüğünün ve kudretinin bir nişanesidir.

İlk kıblemiz ve Miracın ilk durağı Mescid-i Aksa’nın ve çevresinin barış ve esenlik yurdu olması, zulmün değil selametin hâkim olması için yeryüzündeki tüm Müslümanlara çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Filistin topraklarında yaşanan vahşetin bir an sona ermesi, milyonlarca mazlumun huzurunun sağlanması, silahların, bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren insanların güvenliği, açlık ve kıtlıkla sınanan masumların bu zorlukları bir an önce aşabilmesi için Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü fedakârlığı yapıyor, tüm desteğimizle kardeşlerimizin yanında duruyoruz. Ayrıca dünyayı en güçlü şekilde, bu mübarek gece vesilesiyle bir kez daha, Filistin halkını yok etmek için saldırılarının dozunu her geçen gün artıran İsrail’in zulümlerine ve soykırımına dur demeye davet ediyoruz.

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde, yitirdiğimiz canlarımızın üzüntüsünü milletçe yaşıyoruz. Depremlerde ebediyete irtihal eden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza ve aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Devletimizin tüm imkânlarını ilk andan itibaren seferber ettiği, 85 milyon olarak kenetlenerek en zor günleri geride bıraktığımız bu günlerde Yüce Allah’tan duamız, ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmamasıdır.

Bu müstesna gecede; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize dualarımızı iletiyoruz. Mübarek Üç Aylar içerisinde yer alan Miraç Gecemizin milletimizin, İslam âleminin ve insanlığın selametine vesile olmasını Yüce Rabb’imden niyaz ediyorum.”
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda