Karaaslan'dan Miraç gecesi mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Miraç Gecesi” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi,“Sevgililer Sevgilisi Peygamber Efendimizin yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından gerçekleşen Miraç hadisesi, tüm insanlar için büyük hikmetler ve derin manalar barındırmaktadır. Yeryüzünün iki mukaddes mabedi olan Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ’dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Allah’ın büyüklüğünün ve kudretinin bir nişanesidir.İlk kıblemiz ve Miracın ilk durağı Mescid-i Aksa’nın ve çevresinin barış ve esenlik yurdu olması, zulmün değil selametin hâkim olması için yeryüzündeki tüm Müslümanlara çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Filistin topraklarında yaşanan vahşetin bir an sona ermesi, milyonlarca mazlumun huzurunun sağlanması, silahların, bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren insanların güvenliği, açlık ve kıtlıkla sınanan masumların bu zorlukları bir an önce aşabilmesi için Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü fedakârlığı yapıyor, tüm desteğimizle kardeşlerimizin yanında duruyoruz. Ayrıca dünyayı en güçlü şekilde, bu mübarek gece vesilesiyle bir kez daha, Filistin halkını yok etmek için saldırılarının dozunu her geçen gün artıran İsrail’in zulümlerine ve soykırımına dur demeye davet ediyoruz.Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde, yitirdiğimiz canlarımızın üzüntüsünü milletçe yaşıyoruz. Depremlerde ebediyete irtihal eden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza ve aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Devletimizin tüm imkânlarını ilk andan itibaren seferber ettiği, 85 milyon olarak kenetlenerek en zor günleri geride bıraktığımız bu günlerde Yüce Allah’tan duamız, ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmamasıdır.Bu müstesna gecede; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize dualarımızı iletiyoruz. Mübarek Üç Aylar içerisinde yer alan Miraç Gecemizin milletimizin, İslam âleminin ve insanlığın selametine vesile olmasını Yüce Rabb’imden niyaz ediyorum.”