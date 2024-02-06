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Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 saldırgan ölü ele geçirildi

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 saldırgan ölü ele geçirildi
Ekleme: 6.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 6.02.2024 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 saldırgan ölü ele geçirildi
İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı.

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yatarken güvenlik ekipleri ise harekete geçti.

Giriş ve çıkışlar kapatıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Ekipler adliyenin girişini de boşalttı.

3 yaralı 2 ölü

İki grup arasında çıkan silahlı çatışma sırasında 2'si polis 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Ekipler 2 saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

Fenalaşanlar oldu

Büyük korku yaşayan vatandaşların kimisi fenalaştı. Bunun üzerine adliyeye ambulans ihbarı yapıldı.

'2 saldırgan ölü ele geçirildi'

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.

Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

'DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir'

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.

Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.

Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 saldırgan ölü ele geçirildi

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 saldırgan ölü ele geçirildi

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 saldırgan ölü ele geçirildi

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