Almina Yücel Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda 1. oldu!

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 30 Ocak-4 Şubat'ta gerçekleştirildi. 6 - 8 yaş kategorisinde birinciliği Almina Yücel elde etti. Bu yarışmada Türkiyeden 1.lik kazanan TEK oldu

Farklı coğrafyalardan genç ve yetenekli piyanistlerin katıldığı 5. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nın sonuna gelindi.6 yaşından 26 yaşına kadar farklı ülkelerden katılımcıların olduğu ve uluslararası jüri üyelerinin bulunduğu yarışmada 6 - 8 yaş kategorisinde yarışan Almila Yücel 1. oldu.Bu yarışmada Türkiyeden 1.lik kazanan TEK olduYarışmanın jüri üyelerinin arasında, Devlet Sanatçısı Gülsün Onay, KKTC Devlet Sanatçısı Rüya Taner, Prof. Eser Bilgeman, Prof. Gökhan Aybulus, Emre Şen, Dr. Cem Babacan, Maria Meerovitch gibi isimler bulunuyordu.Alanında isim yapmış başarılı jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile birincilik kazanan Almila Yücel yakınlarını sevindirdi.